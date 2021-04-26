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«Чудесный спектакль!»: Лиза и Гарри Галкины сходили на театральное представление

Дети Пугачевой обожают искусство во всех его проявлениях.

«Чудесный спектакль!»: Лиза и Гарри Галкины сходили на театральное представление
Гарри и Лиза Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Наследникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшкам Гарри и Лизе, в этом году исполнится по восемь лет. Ребята растут очень дружными и любознательными. Они обожают заниматься творчеством, а также любят искусство во всех его проявлениях.

В последний уикенд апреля Гарри и Лиза отправились в московский ТЮЗ. Там служит актриса Нонна Гришаева, которая в этот вечер вышла на сцену в постановке «Леди совершенство». И Галкин показал, как дети смотрят спектакль.

«Нонна Гришаева, спасибо за чудесный спектакль!», — поблагодарил шоумен.

Пока наследники наслаждались театральным действом, звездная мама отправилась поздравлять своего давнего товарища, известного дизайнера Игоря Гуляева, с днем рождения. Певица давно является поклонницей таланта кутюрье, и в ее гардеробе множество нарядов от звездного стилиста.

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