«Оскар-2021»: в Лос-Анджелесе названы лауреаты главной кинонаграды

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе, в театре «Долби» состоялась 93-я церемонии вручения ежегодной Премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за непростой ситуации с коронавирусом награждение было перенесено на весну с 28 февраля.

Ведущими церемонии стали звезда Голливуда Бред Пит и юная актриса Зендая. Первые награды были вручены в номинациях «Лучший иностранный фильм», «Лучший актер второго плана», «Лучший грим и прически».

В номинации «Лучший иностранный фильм» заветную золотую статуэтку получила картина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга. Она обошла такие фильмы, как «Лучшие дни», «Коллектив», «Человек, который продал свою кожу», «Куда ты идешь, Аида?».

Кстати, в шорт-листе претендентов на звание лучшего фильма на иностранном языке была драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Однако, номинантом так и не стала.

Победителем в категории «Лучший актер второго плана» был назван 32-летний Дэниэл Калуя за работу в картине «Иуда и черный мессия». Кстати, в этой же номинации Калуя победил на премии BAFTA.

Приз за «Лучший грим и прически» был присужден картине «Ма Рейни: Мать блюза».

Победителем в номинации «Лучший режиссер» стала автор картины «Земля кочевников» Хлоя Чжао. Это драма о путешественнице Фрэн (Фрэнсис МакДорманд), которая вынуждена кочевать из штата в штат, чтобы заработать.

Стоит заметить, что в этом году Академия сменила порядок награждения — обычно режиссеры отмечались почти в самом конце.