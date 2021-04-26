«Каждый выпуск он выдавал»: Валерия оценила выступления Неваляшки на шоу «Маска»

Еще одна маска на одноименном проекте оказалась снята. На этот раз жюри решило рассекретить Неваляшку. Ей оказался певец Стас Пьеха, и жюри оказались правы, когда высказывали предположения.

Талант Пьехи поразил каждого из судей. Филипп Киркоров даже предложил артисту отправиться на Евровидение в следующем году. Певица Валерия тоже осталась под впечатлением. И обратилась к выбывшему Неваляшке в своем микроблоге.

«Стас Пьеха — артист, который в очередной раз доказал всем, что талант его просто безграничен. Каждый выпуск он выдавал что-то новое и неожиданное, продемонстрировав уникальное мастерство перевоплощения и актерского, и вокального. Браво, мой дорогой!», — впечатлилась певица.

Поклонники Валерии в комментариях оказались солидарны со звездой. И поспешили отметить:

«Потрясающий как верно сказано, что «Такого Стаса мало кто знал», да нет, таким его ни кто не знал», «Я была ошарашена тем, что под маской оказался Стас Пьеха. Так невероятно круто спрятал свой голос!!», «До последнего момента не думала, что там Стас! Удивил так удивил», «В обще не ожидала, что в неваляшке Стас! Умница! Не ожидала, что у него такое чувство юмора!», — пишут люди.

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