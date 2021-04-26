Модный комфорт: Королева вслед за Бузовой предстала в трикотажном худи и джоггерах

47-летняя певица Наташа Королева уже возобновила концерты и порадовала многих поклонников своими выступлениями. В перерывах между гастролями звезда успевает работать над новыми песнями, сниматься в передачах и развлекаться.

На одну из съемок для развлекательного канала Королева облачилась в модный трикотажный костюм трендового зеленого цвета. Поверх худи певица накинула кожаную косуху, а в волосы вплела синие локоны из канекалона.

«Просто хорошо!», — поделилась снимком певица с подписчиками.

Фолловеры в комментариях поделились впечатлениями от снимка. Некоторые благодарили звезду за концерты, кто-то полюбовался новым прикидом певицы, а кому-то просто захотелось признаться в любви кумиру:

«Наташенька, Вы как лучик Солнца заряжаете своим теплом и позитивом», «Наташкины синие косички, просто отпад!!! Да и вообще, красавица и талантище!!!», «Красавица и талантище!», «Прям, зажигалка», «Наташа супер, уверенная в своей красоте,поэтому некрасиво выглядеть не боится», — написали некоторые.

Многие звезды, кстати, облюбовали трикотажные костюмы оверсайз за их универсальность и комфорт. Недавно Ольга Бузова тоже вышла в люди в джоггерах и худи цвета пыльной розы.

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