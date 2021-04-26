«Где бы я еще покаталась?»: Рудковская в струящемся платье макси позировала с велосипедом на Мальдивах

Бизнес-леди отдыхает на райском острове с сыном и мужем.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году Яна Рудковская не смогла отдохнуть на любимых Мальдивах. Пополнение в семье, которое произошло осенью 2020 года, тоже повлияло на планы светской львицы. Но как только стало возможно, звезда поспешила в отпуск.

Уже почти неделю семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко наслаждается отдыхом на райском острове. Правда, самого младшего наследника родители не стали брать с собой, оставив шестимесячного кроху с бабушкой.

Ежедневно Рудковская делится частичкой отпуска с поклонниками в микроблоге. На этот раз она показала свое струящееся платье макси, в котором собралась прокатиться на велосипеде.

«Ну, где бы я еще на велосипеде покаталась?», — заметила бизнесвумен.

Поклонники поспешили поделиться впечатлениями от фотографии светской львицы. И написали:

«Это восхитительно красиво», «Да ещё в таком шикарном платье!!», «Яна, у тебя самые лучшие фотки с Мальдив», «Вы прекрасно выглядите», «Как красиво!», — пишут в комментариях люди.

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