«Как нам хорошо!»: 72-летняя Пугачева в кепке и с бокалом в руке поздравила кутюрье Гуляева

Апрель оказался невероятно богат на звездные дни рождения. В середине месяца отмечала свои именины Алла Пугачева. Чуть позже – певица Валерия. И этих знаменитостей объединяет не только знак зодиака, но и любовь к творчеству дизайнера Игоря Гуляева, который тоже празднует день рождения.

На праздник к Гуляеву заглянула сама Примадонна. Звезда обожает наряды, автором которых является Гуляев, и просто не могла пропустить его именины. Заключив в объятия виновника торжества, Примадонна призналась:

«Как нам хорошо!», — поделилась эмоциями Примадонна.

По другую сторону именинника стояла Лолита Милявская. Она призналась, что хочет ребенка от Игоря Гуляева. «Нормально поговорили!», — ответила на это Примадонна. И звезды подняли бокалы за его здоровье.

Примадонна нарядилась в прикид от виновника торжества. И в качестве головного убора Алла Борисовна выбрала кепку с крупным типографским принтом.

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