«Поющий поплавок»: звезда «Маски» Стас Пьеха рассказал, почему согласился быть Неваляшкой

Шоу «Маска» на НТВ неумолимо движется к финалу. Осталось совсем чуть-чуть, и все маски будут сброшены. Во втором полуфинале, который состоялся накануне, немного не повезло Неваляшке – этот оранжевый «шар» судьи решили, наконец, разоблачить, чем спасли Зайца от вылета.

Вопреки надеждам некоторых поклонников увидеть Юрия Гальцева, в костюме Неваляшки оказался 40-летний Стас Пьеха, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи. И члены жюри единогласно и безошибочно назвали его имя. Позже артист разоткровенничался с подписчиками своего микроблога. Не без юмора.

«Баб Валя с самого начала знала на что идет, надевая на себя эти 20 с лишним килограммов чистейшего панк-рока! Иначе этот поющий поплавок я не воспринимал», — посмеялся артист.

Стас Пьеха поблагодарил своих поклонников и зрителей шоу за невероятную поддержку, которую он получил за время проекта. И объяснил, почему согласился на участие в конкурсе.

«Возможность создавать диссонанс, быть рил рокстаром и детским кошмаром порою, а порою сладкой сказкой на ночь, — именно это меня и пленило! Хотелось покуражиться, майн либэ, и кой-какие мои воспаленные фантазии удалось-таки воплотить», — написал Пьеха.

Артист сообщил, что в своем последнем выпуске ему пришлось сложно – наступившая весна обострила его аллергическую астму.

Таким образом, в финал второго сезона шоу «Маска» вышли Змея, Крокодил, Заяц и Лама.

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