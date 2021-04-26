«Очень весенний»: Бузова в джинсовке и белой юбке миди похвасталась своим нарядом

Поющая телеведущая Ольга Бузова приняла непростое для себя решение – оставить «Дом-2», которому она отдала полтора десятка лет. После перезапуска реалити-шоу на телеканале «Ю» девушка отказалась вести проект и ушла с головой в сольную карьеру.

Однако, на ТНТ Бузова продолжила работать. Здесь звезда ведет «ББ шоу», которое с нового года трансформировалось в остросоциальное ток-шоу. Накануне телеведущая показала закулисье проекта и по традиции похвасталась своим нарядом.

«Я готова начинать первый «мотор», — сообщила красотка. – «Такой у нас получился образ, очень весенний, легкий».

Бузова облачилась в удлиненную джинсовку и белую юбку миди. В качестве обуви модница выбрала черные сабо с открытым мыском и на высоком каблуке.

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