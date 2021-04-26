Премия «Ника»: «Дорогие товарищи!» Кончаловского стал лучшим фильмом 2020 года

В Москве объявили имена лауреатов национальной кинематографической премии «Ника», которая состоялась по итогам 2019 и 2020 годов. Лучшим фильмом-2019 стала черно-белая картина «Француз» Андрея Смирнова, он же стал обладателем награды как лучший режиссер.

больше по теме В Москве назвали победителей национальной кинопремии «Ника» Состоялась церемония вручения престижной кинонаграды.

По итогам 2020 года в номинации «Лучший фильм-2020» победу одержала драма «Дорогие товарищи!», а ее режиссер Андрей Кончаловский получил статуэтку за режиссуру.

«Первую свою премию я получил за фильм «История Аси Клячиной»… Она 20 лет пролежала на полке. Хорошо, что сейчас не надо ждать 20 лет», — отметил мэтр. – «Когда режиссера Дино Ризи спросили, что вы можете сделать для молодежи, он сказал: «Я старею. Я могу только сказать, что за мной следует талантливая молодежь».

В номинации «Лучший актер-2019» победил Леонид Ярмольник за работу в фильме «Одесса». Артист признался:

«Я очень хотел получить этот приз. Мой папа был похож на моего героя. Мама спросила: «Почему ты считаешь, что сыграл папу? Он выходил в других очках». Мы с папой всегда спорили. Жаль, его сейчас нет. А то мы бы о многом поспорили. Скоро начнется церемония премии «Оскар». Я бы хотел пожелать удачи любимому актеру Энтони Хопкинсу», — добавил артист.

По итогам 2020 года лучшим актером назван Александр Паль, фильм «Глубже».

Победительницами номинации «Лучшая актриса-2020» стали Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»). По итогам 2019 года — Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»).

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