Кудрявый ангелок: Максим Галкин показал, как дочка Лиза выглядела в полгодика

Чужие дети, как известно, растут очень быстро. Вот и двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри уже заканчивают первый класс. Осенью ребятам исполнится по восемь лет, хотя совсем недавно они, как говорится, под стол пешком ходили.

Максим Галкин нашел в семейных фотоархивах кадр, которым поспешил поделиться с поклонниками. Это снимок малышки Лизы, когда ей было всего лишь шесть месяцев отроду. Дочка Примадонны вовсю улыбается в объектив, а ее светлые кудряшки на голове придают внешности что-то ангельское.

«2014 год — Елизавете Максимовне полгода», — подписал звездный отец фотографию.

Подписчики пришли в настоящий восторг от снимка. Они поспешили дать обратную связь шоумену и заметили:

«Какая прелесть!», «Принцесса», «Оооо какая милотаааа», «Мимимимимимимими», «Чудо!», «Невероятная!», «Боже, невероятный ребенок! Куколка наша!», «А кудри то какие», «И сразу видно было, копия Алла», «Максим Александрович Елизавета Максимовна у вас чудо!», «Так вот как ангелочки выглядят», — пишут фолловеры.

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