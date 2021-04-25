В Москве назвали победителей национальной кинопремии «Ника»

В столичном концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялась 33-я церемония вручения престижной кинопремии «Ника». На этот раз награды вручались по номинациям сразу за два года, так как в прошлом году церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

Открыл церемонию режиссер Андрей Кончаловский. Он отметил, что очень рад видеть всех собравшихся.

В номинации «Лучший неигровой фильм» 2019 года победила картина «Хуциев. Мотор идет» Петра Шепотинника. За 2020 год в этой номинации победил фильм «Котлован» Андрея Грязева.

В номинации «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии» в 2019 году приз получила картина «Вдох выдох» (Грузия, режиссер Дито Цинцадзе). За 2020 год — «Шамбала» (Кыргызстан, Артык Суюндуков).

Специальный приз за вклад в кино, науку, критику и образование получила Елена Стишова. Ее ученик Антон Долин пошутил, что «Ника» лучше «Оскара» тем, что здесь награждают кинокритиков.

Приз за вклад в отечественную анимацию имени Германа получил мультипликатор Леонид Шварцман, которому не так давно исполнилось 100 лет. Приз за него получил Юрий Норштейн, Леонид Шварцман прислал аудиообращение.

В номинации «Лучший анимационный фильм» 2019 года получила работа «Он не может жить без космоса» Константина Промзина. 2020 года – «Мелодия струнного дерева», режиссер Ирина Евтеева.

В номинации «Лучшая работа звукорежиссера» за 2019 год победу одержал Ростислав Алимов – за фильм «Дылда». За 2020 год — Полина Волынкина с картиной «Дорогие товарищи».

В номинации «Лучшая музыка к фильму» и за 2019, и за 2020 год победу одержала Анна Друбич – за фильмы «Одесса» и «Гипноз».

«Открытием года» за 2019 год стал Александр Золотухин, сценарист фильма «Мальчик русский». За 2020 год — режиссер Филипп Юрьев за фильм «Китобой».

В номинации «Лучшая работа режиссера монтажа» за 2019 год приз получил Петер Маркович за фильм «Айка». За 2020 год — Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов за фильм «Серебряные коньки».

Спецприз за исполнение роли в международном фильме «Новый папа» (режиссер Паоло Соррентино) получила Юлия Снигирь.