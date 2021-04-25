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«С первого сезона я тебя жду!»: Тимур Родригез обратился к гостье в костюме Мишки после разоблачения

Член судейской коллегии первым узнал актрису.

«С первого сезона я тебя жду!»: Тимур Родригез обратился к гостье в костюме Мишки после разоблачения
Жюри шоу «Маска» разоблачило Мишку. Фото: телеканал НТВ

Второй полуфинал шоу «Маска» вышел в эфир телеканала НТВ в это воскресенье, 25 апреля. Как и первый полуфинал, он отличался от других выпусков тем, что в нем участвовали приглашенные герои. На этот раз ими стали Крокодил Гена и Мишка. В маске Крокодила Гены оказался певец Сергей Пенкин.

А о том, кто находится в костюме Мишки, первым догадался Тимур Родригез. Его версия – Эвелина Бледанс – оказалась правильной!

Очаровательный Мишка выступил на сцене «Маски»
Очаровательный Мишка выступил на сцене «Маски». Фото: кадр передачи

«С первого сезона я тебя жду! – обратился он к актрисе после разоблачения. — Спасибо, что ты хотя бы на один выпуск пришла. Твоя грация и манкость всегда выдают в тебе настоящую девочку».

Эвелина Бледанс призналась, что очень счастлива быть причастной к очень популярному проекту.

В маске Мишки оказалась Эвелина Бледанс
В маске Мишки оказалась Эвелина Бледанс. Фото: кадр передачи

«Вы такие крутые! Классное шоу. Страна обожает «Маску», ее героев и жюри. Благодарю вас от всего сердца», — сказала Эвелина Бледанс.

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