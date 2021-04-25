СМИ: Александр Паль подозревается в избиении хоккеиста

Как стало известно, актер Александр Паль причастен к избиению хоккеиста в Москве. Молодой человек получил серьезные травмы и госпитализирован в одну из столичных клиник. Он уже успел написать заявление в полицию на своих обидчиков. По некоторым данным, нападавшими оказались актер Александр Паль и двое его друзей.

Как сообщается, избившие хоккеиста задержаны и препровождены на допрос для уточнения всех обстоятельств дела.

Избитым хоккеистом оказался игрок молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов.

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Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Антипов находится под наблюдением специалистов отделения челюстно-лицевой хирургии.

По информации «Пятого канала», в тот вечер Кевин Антипов праздновал день рождения своего отца. На улице на него напали трое неизвестных. Лицо одного из них спортсмен сумел рассмотреть и запомнить. По его словам, это был известный артист Александр Паль.

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