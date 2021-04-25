«Это объективно»: Марк Рудинштейн прокомментировал номинацию Михаила Ефремова на премию «Ника»

Продюсер считает, что история со смертельным ДТП не умаляет творческих заслуг артиста.

В воскресенье, 25 апреля, в Москве состоялась 33-я церемония вручения престижной кинопремии «Ника». Одним из первых в фойе концертного зала «Вегас Сити Холла» появился продюсер Марк Рудинштейн. В беседе с Teleprogramma.pro он прокомментировал тот факт, что в число номинантов попал Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. Продюсер не видит в номинации осужденного Ефремова ничего особенного.

«Это объективно и случившееся не отменяет заслуг Михаила Олеговича в кино», — отметил в разговоре с Teleprogramma.pro Марк Рудинштейн.

Назвал Марк Григорьевич и своих фаворитов на «Нике». Примечательно, что Михаил Ефремов в их число не вошел.

«Из сегодняшних номинантов буду болеть за Филиппа Янковского и Чулпан Хаматову», — поделился Марк Рудинштейн.

Напомним, что в прошлом году церемония вручения премии «Ника» не состоялась из-за пандемии коронавируса. Так что, на этот раз будут награждать номинантов по итогам творческой деятельности за два года.

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