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«Любовь всей страны тоже твоя»: стало известно имя победителя третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

На телеканале «Россия» состоялся финал третьего сезона популярного проекта.

«Любовь всей страны тоже твоя»: стало известно имя победителя третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»
Экспертам шоу в финале пришлось нелегко. Фото: телеканал «Россия»

В это воскресенье, 25 апреля, на шоу «Ну-ка, все вместе!» выбрали победителя третьего сезона. Всего же до финала дошли семнадцать человек, благодаря своему таланту получившие право бороться за кубок проекта, сертификат на запись и ротацию сингла, а также денежный приз в один миллион рублей.

Вокалисты еще раз выступили перед экспертами сотни, и в итоге были выбраны три лидера. Все они – девушки.

Суперфиналистками стали Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга и Сюзанна Мелконян. Вокалистки исполнили еще по одному хиту, и уже после баттла было объявлено имя победительницы. Ею стала Сюзанна Мелконян, второе место заняла София Ацбеха Негга.

Победительницей третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Сюзанна Мелконян
Победительницей третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» стала Сюзанна Мелконян. Фото: кадр передачи

«Кубок твой, миллион твой, любовь всей страны тоже твоя», – поздравил Сюзанну с победой ведущий шоу Николай Басков.

«Спасибо большое! Впервые в жизни не знаю, что сказать», — ответила вокалистка.

«Будь счастлива, долгого творческого пути тебе! У тебя прекрасный голос, у вас прекрасные голоса! – обратился к суперфиналисткам Сергей Лазарев. — Вы обе достойны победы!»

Три суперфиналистки третьего сезона «Ну-ка, все вместе!»
Три суперфиналистки третьего сезона «Ну-ка, все вместе!». Фото: кадр передачи

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Николай БасковНу-ка все вместе!Сергей Лазарев