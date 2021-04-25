«Великолепна»: Подольская в васильковом бикини похвасталась изгибами стройной фигуры

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший решили взять отпуск и улетели на Мальдивы. Там же, на островах, в эти дни отдыхают и другие российские селебрити, включая Яну Рудковскую с семьей, Викторию Боню и других. В путешествие Подольская и Пресняков улетели вместе со своим сыновьями – пятилетним Артемием и Ваней, которому на днях исполнилось полгода.

Снимками с отдыха Наталья делится со своими фанатами в Instagram. На этот раз она позировала в васильковом бикини, показав изгибы своей стройной фигуры.

«Супер! Великолепна! Хорошего отдыха! Красотка! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Пресняков-младший и Подольская в браке более десяти лет.

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