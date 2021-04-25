«Перемен требуют наши сердца»: Бледанс предстала с новой прической

В начале апреля Эвелине Бледанс исполнилось 52 года. Жизнь актрисы бьет ключом. Она задействована в съемках двух проектов, активно ведет свой Instagram, путешествует по России и следит за модными трендами. На этот раз она решилась на еще одно преображение, только теперь уже с волосами. Эвелина сделала челку.

«Перемен требуют наши сердца. Как вам? Да? Нет?», — написала Бледанс.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Получилось в стиле Джоли, Вам очень идет! Шикарная женщина! Класс! Челка всегда простит!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Эвелина воспитывает «особенного» ребенка – сына Семена, который тоже недавно вышел на сцену детского театра.

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