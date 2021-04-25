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Не осталась одна: вдова Бориса Грачевского рассказала, кто помогает ей с маленьким сыном

Екатерину Белоцерковскую поддерживает самый близкий человек.

Не осталась одна: вдова Бориса Грачевского рассказала, кто помогает ей с маленьким сыном
Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Легендарного создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не стало в середине января этого года. Тяжелее всех его уход переживает молодая жена Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская. После смерти мужа она осталась одна с маленьким сыном на руках – наследнику пары Филиппу тогда было несколько месяцев.

Но именно мысли о сыне и необходимость заботиться о нем дали Екатерины силы жить дальше.

Через какое-то время после похорон молодая женщина вернулась к работе, доверив заботы о сыне Филиппе своей маме.

Об этом Екатерина Белоцерковская рассказала во время интерактива с подписчиками Instagram.

«Кто вам помогает с сыном», — спросили вдову Грачевского в Сети.

«Моя любимая мама. Спасибо ей огромное!» — ответила Екатерина.

Она показала фото своей родительницы с внуком Филиппом на руках. Женщина хороша собой и очень молодо выглядит.

Вдова Грачевского рассказала, кто помогает ей с маленьким сыном
Екатерина Белоцерковская благодарна своей маме за поддержку. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Напомним, Екатерина Белоцерковская, тоскующая по покойному супругу Борису Грачевскому, дала обещание больше никогда не выходить замуж. Женщина до конца своих дней будет хранить верность отцу своего сына.

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