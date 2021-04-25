В оттенках нежности: Альбина Джанабаева показала припыленно-пудровые наряды новорожденной дочери

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в середине апреля в третий раз стала мамой. 42-летняя певица и актриса подарила своему мужу Валерию Меладзе долгожданную дочку.

Альбина, у которой есть два старших сына, наслаждается непривычным, но очень радостным для нее статусом мамы маленькой девочки. Джанабаева умиляется крошечным нарядам для новорожденной дочки и хочет, чтобы ее нежность и счастье разделили и поклонники.

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В сторис Instagram молодая мамочка показала вещи маленькой наследницы, красиво уложенные в специальной корзине. Боди, пеленочки – все в нежнейших, пудровых, белых и припылено-розовых тонах. Украшают невероятно умилительную композицию розовые ленточки.

Напомним, недавно Альбина Джанабаева рассказала, как на ее новую беременность отреагировали сыновья Константин и Лука. Старший сын отнесся к происходящему очень серьезно, заботился о маме и постоянно справлялся о ее самочувствии. А вот младший Лука просто хотел, чтобы сестренка уже поскорее появилась на свет. Он давно мечтал получить статус старшего брата.

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