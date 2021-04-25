«Я не считаю суммы»: Лера Кудрявцева рассказала о приобретенной в Санкт-Петербурге квартире

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что приобрела в Санкт-Петербурге квартиру площадью 135 квадратных метров. Она, как выяснилось, без ума от города на Неве.

«Хочу, чтобы у меня была возможность уехать на несколько дней в это прекрасный город. Я сейчас активно обставляю квартиру. Заказала уже кухню, мебель. Вообще там все по классике. Дорогой дизайн. Я не считаю суммы. Есть люди, которые все записывают. Я не помню, сколько потратила. Спокойно к этому отношусь». Лера Кудрявцева

Отметим, что сейчас Лера Кудрявцева также снимается в фильме, где играет владелицу ночного заведения. Она по сюжету не в ладах с законом. Ее преследует полиция.

«Моя героиня стерва. Я такой тоже бываю в жизни. Постельных сцен в картине, к счастью, нет», — заметила она.

Напомним, что Лера Кудрявцева на канале НТВ ведет две рейтинговые программы. Это «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

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