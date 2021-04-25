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«Моим мужем останется Боря»: вдова Грачевского дала обет безбрачия

Екатерина Белоцерковская не намерена вступать в новый брак.

«Моим мужем останется Боря»: вдова Грачевского дала обет безбрачия
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Вдова легендарного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская впервые после смерти мужа устроила интерактив для подписчиков в Instagram. Молодая женщина ответила на самые популярные вопросы, которые ей задали поклонники.

Их волнует и то, планирует ли Екатерина в будущем выйти замуж. Та ответила отрицательно, давая понять, что до конца своих дней будет верна покойному супругу Борису Грачевскому.

«Нет, — написала Екатерина. – Моим мужем останется Боря».

Отвечая на другие вопросы, Белоцерковская говорила о том, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование. Ей безумно тяжело, и справляться с трагедией ей помогает маленький сын Филипп, которому недавно исполнился год.

Вдова Грачевского больше не будет выходить замуж
Екатерина Белоцерковская призналась, что просто существует. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

«Ради детей жить. Сложно, но нужно!» — призналась Екатерина Белоцерковская.

Стоит добавить, что вдова Бориса Грачевского часто посещает могилу покойного супруга на Троекуровском кладбище. Молодая женщина недавно делилась снимком с погоста, показав, как захоронение выглядит сейчас.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Вдова Грачевского больше не будет выходить замуж
Вдова Грачевского больше не будет выходить замуж. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/
Екатерина Белоцерковская очень тоскует по покойному мужу
Екатерина Белоцерковская очень тоскует по покойному мужу. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

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