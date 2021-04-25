«Моим мужем останется Боря»: вдова Грачевского дала обет безбрачия

Вдова легендарного создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская впервые после смерти мужа устроила интерактив для подписчиков в Instagram. Молодая женщина ответила на самые популярные вопросы, которые ей задали поклонники.

Их волнует и то, планирует ли Екатерина в будущем выйти замуж. Та ответила отрицательно, давая понять, что до конца своих дней будет верна покойному супругу Борису Грачевскому.

«Нет, — написала Екатерина. – Моим мужем останется Боря».

Отвечая на другие вопросы, Белоцерковская говорила о том, что ее сегодняшняя жизнь похожа на существование. Ей безумно тяжело, и справляться с трагедией ей помогает маленький сын Филипп, которому недавно исполнился год.

«Ради детей жить. Сложно, но нужно!» — призналась Екатерина Белоцерковская.

Стоит добавить, что вдова Бориса Грачевского часто посещает могилу покойного супруга на Троекуровском кладбище. Молодая женщина недавно делилась снимком с погоста, показав, как захоронение выглядит сейчас.

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Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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