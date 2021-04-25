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Звездный гость

«Эта пума весит больше, чем я»: Виктория Дайнеко подала в суд на своего соседа из-за животного

Как отметила звезда, она не хочет жить по соседству с опасной большой кошкой.

«Эта пума весит больше, чем я»: Виктория Дайнеко подала в суд на своего соседа из-за животного
Виктория Дайнеко. Фото: Globallookpress.com

Певица Виктория Дайнеко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что подала в суд на своего соседа Сергея Татаринцева, который живет в соседнем доме. Мужчина регулярно выгуливает 60-килограммовую пуму Геркулеса на поводке и без намордника.

Сергей Татаринцев с пумой
Сергей Татаринцев с пумой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Эта пума весит больше, чем я. Этот животное должно гулять свободно, без намордника. Пусть он с ней живет. Но это не значит, что мы должны жить рядом с этой кошкой. Давайте сравним когти пумы и обычного кота. Опасность очевидна. Будет жалко, если пуму накажут. Она всего лишь животное, которое следует своим инстинктам».

Виктория Дайнеко

Сам Сергей заявляет, что пума не опасна для людей.

«Нет закона, который заставляет на кошку надевать намордник. Да и не успокоит это соседей. Дайнеко же сказала, если даже на кошку надеть намордник, то она может лапами убить. Мне ему лапы оторвать может? Она на людей никогда не бросалась», — сказал Татаринцев.

Напомним, что Виктория Дайнеко — популярная эстрадная певица. Она победительница пятой «Фабрики звезд» и «Фабрики звезд. Возвращение».

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