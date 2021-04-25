«Приветствуется бесплатный труд»: Литвинова объяснила, почему снимает дочь в своих фильмах

Актриса Рената Литвинова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему задействует 19-летнюю дочь Ульяну Добровскую практически во всех своих фильмах.

«Это съемочная группа так хотела. Я на самом деле не стремилась ее выпячивать. У нас приветствуется бесплатный труд, поэтому мы всегда привлекаем родственников. Она была как настоящий герой и справилась с ролью». Рената Литвинова

Сама Дочь Литвиновой буквально сияет от счастья.

«Я недавно участвовала в откровенной фотосессии. Маме все рассказываю. Она мой самый лучший советчик. Если у меня будут какие-то проблемы, то она будет первым человеком, которому я позвоню. Она никогда не будет ругаться. Она может пожурить, что мало работаю и спортом не занимаюсь. Мне важно мамино мнение. Если она говорит, что человек бездарный, то я прислушаюсь к ее словам. Я маму всегда поддерживаю. Она очень много работает», — заявила Ульяна Добровская.

Напомним, что дочь Рената Литвинова родила от бизнесмена Леонида Добровского. С ним она рассталась в 2007 году.

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