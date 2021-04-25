«Мы планируем расширять семью»: Плющенко рассказал, чем будут заниматься его будущие дочери

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что будет ждать, когда жена продюсер Яна Рудковская подарит ему дочерей.

«Мы планируем расширять нашу семью. Очень девочку хотим. А может быть даже не одну. Я хочу большую семью. И чтобы девочки тоже были спортсменками. У нас должна быть спортивная семья». Евгений Плющенко

Как отметил Плющенко, вовсе не обязательно, что его дочери будут фигуристками.

«Девочек может отдадим в хоккей. А может гольфом или теннисом они будут заниматься. Надо посмотреть на ребенка. Но то, что они будут заниматься спортом – это точно. Как мой сын Саша. Александр очень много тренируется. Он хочет поиграться с детьми, в компьютер, с игрушками. У него есть свой график. Он все успевает. И поучиться, и спортом позаниматься, и поплавать, и в баню со мной сходить. У нас все находится на частной территории, поэтому не надо никуда ездить», — заметил спортсмен.

Напомним, что у Яны Рудковской и Евгения Плющенко два общих сына. При этом у продюсера есть еще два наследника от предыдущих отношений. Сын от предыдущего брака имеется и у Плющенко. А вот дочерей у звездной пары пока нет.

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