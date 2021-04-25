«Всем любви»: Пресняков с женой и сыновьями запечатлелся на побережье океана

Осенью прошлого года Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская стали родителями во второй раз. Певица родила сына, которого назвали Ваня. Недавно малышу исполнилось полгода и он уже отправился в свое первое большое путешествие. Семья решила отдохнуть на Мальдивах. Глава семейства разместил в своем Instagram снимок с отпуска, на котором позировал вместе с женой и двумя сыновьями.

«Хотел что-то написать, но голова ничего не может придумать. Всем любви!», — написал Пресняков.

Фанаты пожелали хорошего отдыха.

«Отличные вы, отличного отдыха! Будьте здоровы! Мира и добра!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у музыканта также есть старший сын, 29-летний Никита от Кристины Орбакайте.

Смотрите также: