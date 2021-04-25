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Племянница Дорошиной не разрешает ставить памятник на могиле звезды фильма «Любовь и голуби»

Сотрудники кладбища, где похоронена актриса, уверяют, что за погостом просто некому заботиться.

Племянница Дорошиной не разрешает ставить памятник на могиле звезды фильма «Любовь и голуби»
Нина Дорошина. Фото: Globallookpress.com

На могиле звезды картины «Любовь и голуби» Нины Дорошиной на Пятницком кладбище столицы спустя три года после ее смерти так и нет памятника. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Могила Нины Дорошиной
Могила Нины Дорошиной. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Отметим, что из близких родственников у Нины Дорошиной до недавнего времени оставался только брат Евгений. Мужчина был разбит инсультом. Сотрудники кладбища говорят, что о могиле Нины Дорошиной просто сегодня некому заботиться.

Брат Дорошиной, как выяснилось, умер еще в прошлом году. Актер Сергей Гармаш обещал поставить памятник, но слово не сдержал. Впрочем, добро на установку памятника, как уверяют коллеги Дорошиной, не дает племянница звезды Олеся. Женщина не разрешает ничего делать на могиле.

Напомним, что Нина Дорошина умерла в апреле 2018 года. На момент смерти ей было 83 года.

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