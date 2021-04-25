«Огонь!»: Клава Кока в белоснежном бикини засветила наливную грудь

В конце апреля Мальдивы снова стали центром притяжения российских звезд. На островах в эти дни наслаждаются отдыхом Яна Рудковская с семьей, Наталья Подольская с мужем и сыновьями, Виктория Боня и Клава Кока с родителями.

В своем Instagram певица, как и другие отдыхающие, делится моментами отдыха. На этот раз она запечатлелась в белоснежном бикини, засветив наливную грудь.

«Красотка! Огонь! Какая же ты счастливая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в 2015 году Клава Кока заключила контракт с «Блэк Стар», после чего ее карьер начала стремительно развиваться. 25-летняя артистка одни за другим выпускает треки, которые в короткие сроки становятся хитами и занимают верхние строчки чартов.

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