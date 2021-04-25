Скромный деревянный крест без фотографии: как выглядит могила Альберта Филозова

Актер сыграл в таких картинах, как «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Могила актера Альберта Филозова, который ушел из жизни в 2016 году, находится в крайне запущенном состоянии на Ваганьковском кладбище столицы. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сегодня на могиле звезды многих советских фильмов, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания!» и «Человек с бульвара Капуцинов», можно увидеть только скромный деревянный крест. Нет ни одной фотографии. Вдова актера Ролана Быкова актриса Елена Санаева отмечает, что родные забыли звезду.

«Очень, конечно, больно, что он такой удар получил в самом конце жизни. Незаслуженно совершенно. Он загнал, конечно, себя. Он все делал для своей семьи, для своих девочек. Его жена Наталья не пускала его на порог дома. Но он заслужил, чтобы умереть в своей постели. Бог ей судья». Елена Санаева

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Отметим, что вдова Альберта Филозова, как уверяют его коллеги, психически не здорова. Она не дает разрешения поставить на его могиле памятник.

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