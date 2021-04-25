Распродает имущество: Ярмольник решил избавиться от раритетной «Победы» за три миллиона рублей

У актера и телеведущего в парке сразу несколько элитных старинных автомобилей.

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник распродает свое имущество. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Звездный актер хочет продать за три миллиона рублей раритетную «Победу». Машина была у него в собственности на протяжении 11 лет, но сейчас по каким-то причинам стала не нужна. Автомобиль, надо отметить, находится в идеальном состоянии. Бонусом к покупке Леонид Ярмольник предлагает автограф и фотографию с собой на память.

«У меня нет валюты в большом объеме. Я не пострадал от всех этих скачков доллара и евро. Я всегда живу по принципу: будет день — будет пища. Деньги в банке у меня, конечно, лежат, чтобы было удобнее рассчитываться за коммунальные услуги и делать прочие платежи. А вообще я люблю на велосипедах передвигаться». Леонид Ярмольник

Напомним, что Леонид Ярмольник – дважды лауреат премии «Ника». В этом году ему исполнилось 67 лет.

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