«Мой утренний рай»: Рудковская в купальнике запечатлелась на качелях в океане

Яна Рудковская взяла долгожданный отпуск и отправилась на Мальдивы. Разумеется, с семьей. Вот только полугодовалого Арсения блондинка оставила дома с няней и отцом. А с мамой, мужем и сыном Сашей наслаждается отдыхом. В своем Instagram она публикует кадры с островов, показывая, как отдыхает в фешенебельном отеле на берегу океана. На этот раз она запечатлелась на качелях в воде, где позировала в ярком купальнике.

«Мой утренний рай», — написала Рудковская.

Напомним, в начале января Рудковской исполнилось 46 лет. Чуть позже она отметила 14-летие со дня знакомства с Евгений Плющенко. Пара воспитывает двух сыновей.

Смотрите также: