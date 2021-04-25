Подарила квартиру, продала дом: как вдова Алексея Булдакова распорядилась имуществом мужа

Людмила не захотела жить за городом в особняке, расположенном на территории 25 соток.

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила, как рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, распродала и подарила большую часть имущества покойного мужа. Сейчас рядом с ней крутится некий артист Эдуард Гладкий. Он помогает ей во всех делах и даже ночует дома у вдовы.

Друзья Алексея Булдакова уверяют, что его вдова распродает имущество, потому что ей не на что поставить памятник народному артисту.

Риелтор между тем рассказал, куда ушло имущество Алексея Булдакова. Вдова подарила квартиру за десять миллионов рублей его внебрачному сыну Ивану. Женщина сделала договор дарения на наследника звезды.

«Я сейчас занимают оформлением этого имущества на Ивана. Сам он находится на Мальте», — заметил риелтор.

Дом мужа вдова Булдакова продала, чтобы купить квартиру побольше.

«У нее трехкомнатная квартира в Москве. Зачем ей дом? Там 25 соток. Этим управлять надо», — продолжил риелтор.

Напомним, что Алексей Булдаков умер в 2019 году. На момент смерти ему было 68 лет.

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