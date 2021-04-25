Молодая любовница рыдала на похоронах Олега Марусева и склонила голову над его гробом

Сама девушка уверяет, что они якобы были всего лишь добрыми друзьями.

На похоронах актера театра и кино, популярного телеведущего Олега Марусева, который умирал в хосписе в муках, неожиданно появилась его молодая любовница. Она долго плакала и склонила голову над его гробом. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Поговаривают, что восемь лет назад актер ради молодой дамы бросил жену. Он без памяти влюбился в девушку. В итоге с супругой они через суд делили имущество. Тогда от Марусева отвернулись все друзья. Он очень хотел ребенка от молодой женщины.

Сама предполагаемая любовница звезды уверяет, что они с Олегом Марусевым были всего лишь добрыми друзьями. При этом его близкие товарищи и коллеги уверяют, что с этой женщиной Марусева связывает намного больше, чем просто дружеские отношения.

Напомним, что Олег Марусев ушел из жизни 14 апреля. На момент смерти ему было 76 лет. В последние годы жизни Олег Марусев сильно болел.

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