«Выставка под открытым небом»: Анфиса Чехова в силуэтном платье прогулялась по Майами

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в своем аккаунте свежие фотографии из отпуска в розовом приталенном платье. Знаменитость отдыхает в Майами.
Чехова отметила, что открыла для себя новый район для прогулок и наслаждения современным творчеством.
«Райончик Wynwood в Майами раньше считался неблагополучным. Здесь жили бедные пуэрториканцы и афроамериканцы, часто слышалась стрельба и находиться здесь было небезопасно.
Пока власти города не решили сделать из этого района арт объект. Каждые пол года самые знаменитые граффити-художники рисуют на стенах местных домов свои картины! Через пол года картины полностью меняются. Такая выставка под открытым небом», — поделилась своими впечатлениями телеведущая.
К слову, Анфиса подобрала ярко-розовое платье для прогулки. Чехова смиксовала его с белыми кроссовками и джинсовой курткой свободного кроя такого же цвета. Наряд сел прямо по фигуре артистки. Поэтому восхищенные поклонники написали множество положительных комментариев под снимками Анфисы:
«Как же шикарно вы выглядите! Просто супер!», «Классный район, как и вы, — огонь», «Чехова на стиле, молодец», «Красотка, супер-принцесса».
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