«Выставка под открытым небом»: Анфиса Чехова в силуэтном платье прогулялась по Майами

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в своем аккаунте свежие фотографии из отпуска в розовом приталенном платье. Знаменитость отдыхает в Майами.

Чехова отметила, что открыла для себя новый район для прогулок и наслаждения современным творчеством.

«Райончик Wynwood в Майами раньше считался неблагополучным. Здесь жили бедные пуэрториканцы и афроамериканцы, часто слышалась стрельба и находиться здесь было небезопасно.

Пока власти города не решили сделать из этого района арт объект. Каждые пол года самые знаменитые граффити-художники рисуют на стенах местных домов свои картины! Через пол года картины полностью меняются. Такая выставка под открытым небом», — поделилась своими впечатлениями телеведущая.