Из чего состоит базовая косметичка: разбор бьютимейкера
Видео
Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Выставка под открытым небом»: Анфиса Чехова в силуэтном платье прогулялась по Майами

Телеведущая посоветовала посетить район Wynwood.

«Выставка под открытым небом»: Анфиса Чехова в силуэтном платье прогулялась по Майами
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/ achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в своем аккаунте свежие фотографии из отпуска в розовом приталенном платье. Знаменитость отдыхает в Майами.

Чехова отметила, что открыла для себя новый район для прогулок и наслаждения современным творчеством.

«Райончик Wynwood в Майами раньше считался неблагополучным. Здесь жили бедные пуэрториканцы и афроамериканцы, часто слышалась стрельба и находиться здесь было небезопасно.

Пока власти города не решили сделать из этого района арт объект. Каждые пол года самые знаменитые граффити-художники рисуют на стенах местных домов свои картины! Через пол года картины полностью меняются. Такая выставка под открытым небом», — поделилась своими впечатлениями телеведущая.

К слову, Анфиса подобрала ярко-розовое платье для прогулки. Чехова смиксовала его с белыми кроссовками и джинсовой курткой свободного кроя такого же цвета. Наряд сел прямо по фигуре артистки. Поэтому восхищенные поклонники написали множество положительных комментариев под снимками Анфисы:

«Как же шикарно вы выглядите! Просто супер!», «Классный район, как и вы, — огонь», «Чехова на стиле, молодец», «Красотка, супер-принцесса».

Смотрите также:

 

Тэги

Анфиса Чеховагде отдыхают звездыЗвездный стилькрасивое платьеМайамипутешествие