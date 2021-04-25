«Этого мальчика сразу полюбили»: Анастасия Макеева показала, как устроился в Москве сын ее возлюбленного

Артистка Анастасия Макеева опубликовала в личном микроблоге ролик, в который попал сын ее избранника Романа Малькова — Андрей.

16-летний парень прилетел к отцу из Словении. Ранее подросток утверждал, что мать выставляет его чемоданы из дома, выгоняет его, а также не дает видеться с родным папой. Сама экс-возлюбленная Романа — Светлана — утверждала, что мальчик отказывается учиться и вообще стал более агрессивным. Малькова была уверена, что сын мечтает жить с отцом только потому, что Мальков пообещал ребенку множество вечеринок в Москве.

Также Светлана обвиняла Анастасию в том, что именно она подговорила Романа заманивать сына в Россию. Сама Макеева перестала реагировать на сообщения Мальковой. А в своем профиле показала, как подросток играет с ее домашними питомцами.

«Есть мнение, если человека любят животные, растения и дети, то он чист душой. Этого мальчика сразу полюбили все животные и облипли его, хотя характер у моих саванн очень не простой, чтоб они пришли на руки и облизывали вот так в первый же день!», — призналась Макеева.

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