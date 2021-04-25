«Похожи?»: Клава Кока предстала с мамой на Мальдивах в одинаковой одежде

Клава Кока как-то призналась в личном блоге, что успешной она стала во многом благодаря маме, которая всегда верила в нее и с ранних лет ходила с дочкой на всевозможные кастинги и отборы. В итоге яркая звезда певицы все-таки зажглась. Сейчас она по праву считается одной из самых успешных артисток лейбла Black Star Inc, а ее хиты «Краш» или «Покинула чат» звучат практически из каждого радиоприемника.

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Блондинка оказалась очень благодарной дочерью и, как только стала хорошо зарабатывать, купила своей маме, а также бабушке и деду путевку на Мальдивы. Оказалось, что певица имеет схожую внешность и с матерью, и с бабушкой. Кроме того, родственники звезды явно тоже артистичны. Это можно судить по нескольким вайнам, записанным на островах.

В одном из роликов она позирует со своей мамой, примерив с ней белые вафельные халаты, которые обычно бывают в спа отелей. Родственницы на видео делают одинаковые движения под музыку и меняются в кадре местами.

«Записали с мамой тренд. Похожи?» — подписала Клава кадры в TikTok и Instagram.

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