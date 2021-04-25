«Как только папа сказал»: Анастасия Костенко похвасталась, как без слез и криков смогла привести дочь к врачу

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — призналась, что не знала о сильном характере дочери Евы, пока не привела малышку в процедурный кабинет поликлиники.

На своей страничке в Сети мама двоих девочек — двухлетней Миланы и годовалой Евы — оставила свежий пост о материнстве. Костенко отметила, что будни молодой родительницы порой бывают сложнее самого длинного дня на работе. Напомним, 27-летняя Анастасия является ведущей на спортивном канале.

Костенко заявила, что ей всегда больно смотреть, как проводят процедуру забора крови у ее детей:

«Не мое это: смотреть в преданные, наполненные вопросами «Как ты могла? Зачем? Почему? Что это?» , глубокие глаза моих кровинушек».

Однако у младшей девочки Анастасии был плановый осмотр, которого нельзя было избежать. И тогда на помощь растерявшейся мамочке пришел ее возлюбленный — Дмитрий.

Костенко подчеркнула, что Тарасов — не просто хороший отец, но и заботливый, внимательный муж. Благодаря спортсмену малышка с уверенностью зашла в кабинет врача. Отец был рядом с дочерью на протяжении всей процедуры.

«Слово «врач» являлось каким-то триггером. Но! Как только папа сказал, что дочу ждет подарок — разговор сменил эмоциональный окрас. Скорее доехать до поликлиники было целью номер один», — призналась Анастасия.

Родительница также похвасталась храбростью своей младшей дочери:

«Евушка — вообще мощь. Уверенно вошла в кабинет и всем дала понять, что она авторитет Саларьево. Немного всхлипнула на заборе крови, да быстренько замела следы бывалой обиды».

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