Из чего состоит базовая косметичка: разбор бьютимейкера
Видео
Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Милый кадр в домашней обстановке: красавица-жена Александра Жулина показала изящную татуировку на ступне

Фигурист счастлив в браке с Натальей Михайловой уже 10 лет.

Милый кадр в домашней обстановке: красавица-жена Александра Жулина показала изящную татуировку на ступне
Александр Жулин. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Александр Жулин обнародовал в личном блоге семейную фотографию со своей красавицей-женой Натальей Михайловой. Фигурист запечатлелся с любимой в домашней обстановке.

«Home Sweet Home… Как вы проводите дождливые выходные?» — подписал он кадр.

Стройная супруга спортсмена вытянула ноги вдоль дивана, продемонстрировав фолловерам изящную татуировку на ступне в виде иероглифов.

«Как уютно», «Милые, прекрасные, счастливые! Всегда радуете глаз, и дарите положительный настрой, спасибо!», «Как у Вас все по-настоящему, без показух», — откликнулись на пост пользователи Сети.

Отметим, что Александр Жулин уже 10 лет живет в прочном союзе с фигуристкой Натальей Михайловой. Они воспитывают двух дочерей Екатерину и Елену. Кроме того, у спортсмена есть наследница Александра от предыдущего брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

Смотрите также

Тэги

Александр жулинАлександр Жулин последние новостиНаталья Михайлова