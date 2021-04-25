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Пугачева в летних джинсах и лонгсливе с приспущенными плечами позировала на фоне белоснежной яхты

В пандан к образу певица подобрала сумочку и кеды.

Пугачева в летних джинсах и лонгсливе с приспущенными плечами позировала на фоне белоснежной яхты
Алла Пугачева. Фото: Global look press

Несколько дней назад Алла Пугачева отметила свое 72-летие, однако образы певица предпочитает в основном молодежные. В ее модном арсенале немало динамичных нарядов с элементами спорт-шика.

Накануне фан-аккаунт певицы обнародовал ее фото на фоне белоснежной яхты, где она позирует в монохоромном образе в оттенке слоновой кости. Звезда примерила лонгслив с фантазийным вырезом и открытыми плечами и летние полуоблегающие джинсы по фигуре, которые Примадонна кокетливо подвернула внизу. В качестве аксессуаров жена Максима Галкина выбрала кеды и сумочку в тех же тонах, что и одежда.

«Очень красивая, бесподобно, изящество и элегантность во всем», «Люблю Аллочку. Такое изменение… Очень оригинально», «Молодец, так держать!», «Суперженщина, красавица!» — пришли в восторг от стайла ее почитатели в Сети.

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