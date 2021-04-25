И снова в мини: постройневшая Долина подчеркнула тонкую талию трикотажным песочным платьем по фигуре

Лариса Долина на шоу НТВ «Звезды сошлись» рассказала, что похудела на 21 килограмм. Впрочем, ее поклонники и без того давно заметили преображение своей любимицы. Даже Александр Васильев не смог сдержать эмоций.

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«Лариса — женщина, которая умеет себя преподнести. Певица невероятно постройнела и похорошела», — сказал он изданию 7days.

Не удивительно, что модный арсенал певицы пополнился целой серией нарядов длины мини, а также подчеркивающих ее тонкую талию. В одном из таких она предстала на репетиции нового проекта с рэпером Андреем Давинчи. Лариса примерила песочное трикотажное платье по фигуре выше колен, подобрав к нему сапоги на пару тонов темнее с актуальным присборенным голенищем.

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