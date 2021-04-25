Когда юмор в генах: как Клава Кока отдыхает на Мальдивах с дедом и бабушкой

Наверное, редкая девушка или парень мечтает первый раз побывать на Мальдивах в компании бабушки, деда и мамы. Однако у Клавы Коки на этот счет комплексов нет. Зимой она отдохнула в Америке с бойфрендом блогером Димой Гордеем, а сейчас решила сделать царский подарок родне.

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Звезда объяснила поклонникам, что ее родители и деды многое ей дали, поэтому настало время ответной реакции. Своему папе она ранее уже вручила ключи от новенького авто, а теперь приобрела путевку в рай бабушке, деду и маме.

Как оказалось, вся семья Клавы – довольно артистичная. Ее поклонники с удовольствием наблюдают не только за отдыхом звездной блондинки, но и ее близкими. Особенно много восторгов у публики вызывает дед Коки, она уже стала подумывать не создать ли для него отдельный фан-клуб.

Впрочем, бабушка – тоже не промах. Чего только стоило ее дефиле в банном халате в сторону спа в компании мужа и внучки.

А вам нравятся родственники Клавы?

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