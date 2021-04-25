Сибирский стиль: Бузова в облегающей кофточке с декольте и джинсах скинни прогулялась по Барнаулу

Ольга Бузова нанесла визит в один из торговых центров Барнаула. На встрече с поклонниками ведущая предстала в жакете стиля Коко Шанель из твида и молодежных джинсах с аппликацией. Голову звезда украсила бантом оттенка слоновой кости. Жители столицы края встречали свою любимицу с восторгом.

Позже звезда прогулялась по элитному поселку столицы края возле реки Обь, где базируются местные яхтсмены. Здесь в честь артистки благодарные почитатели Бузовой устроили в честь нее фейерверк. Несмотря на сибирский климат, Ольга была облачена в черную тонкую кофточку по фигуре с декольте и открытыми плечами, а также в джинсы скинни и ботинки оттенка крем-брюле.

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Певица осталась довольна приемом, также ее впечатлили местные пейзажи и закаты.

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