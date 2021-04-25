Васильев знакомит с этикетом: где должен находиться телефон во время светского ужина или свидания в ресторане

Класть мобильный телефон рядом с тарелкой за столом – это дурной тон. Так же, как и отвечать на него во время светского ужина, деловой беседы за обедом или свидания. Об этом рассказал Александр Васильев на YouTube-канале Class, говоря о правилах этикета.

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Если же вы не смогли отложить свои дела на потом из-за каких-то крайне веских причин, то сотовый необходимо поставить на режим вибрации, отключив звук и положить его во внутренний карман одежды, чтобы никто его не видел. Почувствовав движения телефона, не стоит отвечать на вызов при людях. Нужно извиниться перед присутствующими и выйти из помещения для разговора.

Если вам нужно покинуть стол до окончания светской встречи, вам тоже придется извиниться и обязательно поблагодарить организатора встречи за вкусные блюда и приятную беседу. Благодарность – важный фактор, уверен Васильев. На дальнейшие светские рауты пригласят только благодарных, воспитанных и приятных людей. Тех, кто демонстрировал пренебрежение присутствующим, вряд ли захотят видеть вновь.

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