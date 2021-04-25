Элегантно и строго: Марина Александрова предстала перед поклонниками с челкой

Актриса обычно не экспериментирует с имиджем.

Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова не отличается особой любовью к стилевым экспериментам. Много лет подряд она носит прямые длинные волосы, однако на этот раз фолловеры артистки увидели ее с челкой. Фото с бьюти-преображением актриса обнародовала в личном блоге в Instagram.

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«Марина, вы огонь, как всегда», «Красавица», «Челка молодит», «Хорошо с такой прической», — прокомментировали пользователи Сети.

Однако оказалось, что бьюти-преображение Марины — всего лишь сценический образ. Актриса продолжает играть Соню Тимофееву, помощницу майора Черкасова (актер Андрей Смоляков), расследующую резонансные преступления в трилогии «Мосгаз» — «Палач» — «Паук». И этот стиль был создан именно для многосерийной картины.

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