Воплощение роскоши: Джованна Антонелли в бикини с асимметричным лифом и воланом «вкусно» позировала у воды

Звезда «Клона» в свои 45 лет продолжает удивлять публику отличной формой.

Бразильская актриса Джованна Антонелли в марте отметила 45-летие, однако возраст никак не отразился ни на ее внешности, ни на ее игривом характере. Звезда сериала «Клон» по-прежнему блистает великолепными формами с тонкой талией и стройными ножками и нередко хвастается фигурой перед поклонниками.

В личном блоге артистка показала знойное фото в бикини, сделанное у бассейна. Актриса, сыгравшая марокканку Жади, примерила пляжный наряд с асимметричным лифом на одно плечо с крупным воланом. При этом верх и низ купального костюма имели разные оттенки: черный и фуксии.

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«Роскошная!», «Неподражаемая», «Какая же вы красивая», «Невероятная», — прокомментировали обнародованное Джованной фото в Сети ее фолловеры.

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