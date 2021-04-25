Мнение Васильева: почему мужчин и женщин за столом должно быть ровное количество

Никто на торжестве или деловой встрече не хотел бы быть обиженным.

Александр Васильев рассказал на YouTube-канале Class об этикете за столом. Речь шла не об обеде на кухне в кругу родных, а о светском рауте, торжественном ужине в ресторане или деловой встрече в заведении, то есть о ситуации, когда встречаются не очень близкие люди.

Историк моды советовал позаботиться о том, чтобы мужчин и женщин было приблизительно равное количество. «Здесь важна правильная пропорция», — сказал он. Увы, но в России часто женщин намного больше, чем мужчин.

Если такую компанию уравновесить сильной половиной человечества не получается, Васильев посоветовал вовсе отказаться от присутствия мужчин и собрать девичник. Дам при этом необходимо заранее предупредить о данном характере встречи, чтобы они зря не старались с нарядами и прическами.

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