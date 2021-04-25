Нетребко в фантазийном платье с воланами повеселилась с известным австрийским дизайнером

Анна Нетребко – не только признанная талантливая оперная певица, но и модница с веселым нравом. Количество ее многообразных нарядов трудно сосчитать. Но одно сказать можно точно – практически все они яркие, необычные, со своей изюминкой.

В Австрии, где она живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, звезда заглянула в модный дом Niko Niko Design, где выбрала для себя фантазийное платье с воланами на тесемках в ярких тонах. Дива предпочла малиновые и сочные синие оттенки. Артистка тут же утроила веселое позирование перед камерой. Как оказалось, она примерила наряд в одних тонах с вдохновителем бренда Нико.

«Привет из мастерской венского дизайнера. Немного безумия», — подписала она обнародованные снимки в личном блоге.

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