Когда идеально все: Клава Кока в кипенно-белом бикини без пуш-ап устроила дефиле на берегу океана

Клава Кока выросла в простой многодетной семье, где всегда почитали старших. Сейчас в благодарность за свое счастливое детство певица отдает дань уважения своим близким родственникам. Она уже подарила своему папе машину его мечты, а маму, бабушку и дедушку блондинка вывезла отдыхать на Мальдивы.

«В детстве они показали мне мир и всему научили, а сейчас пришла моя очередь. Вывезла любимых на Мальдивы и впервые показала им подводный мир!» — написала она в личном блоге.

Артистка вполне комфортно чувствует себя на курорте с родственниками и получает удовольствие от каждого проведенного здесь мгновения. Это видно по ее Instagram. Накануне она поделилась видео, на котором позирует в кипенно-белом бикини на тонких завязках без пуш-ап. Качаясь на качелях, а потом дефилируя вдоль линии океана Клава продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда уже хорошо загорела, и на фоне светлого оттенка купального костюма ее кожа выглядела ослепительно.

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