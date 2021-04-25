«Это табу»: о чем нельзя говорить за столом в приличном обществе, рассказал Васильев

Александр Васильев на YouTube-канале Class поведал своим поклонникам о хороших манерах за столом. Часто беседа во время трапезы не клеится из-за того, что люди не знакомы между собой. Чтобы этого не произошло, историк моды посоветовал хозяйке или виновнику торжества не просто представить гостей друг другу по имени, а дать каждому краткую характеристику.

«Марина, директор по развитию, собаковод. Петр, геолог и физик, отец троих детей. Леонид, компьютерный гений, пока не женат. Светлана, прекрасная кулинарка, любительница животных», — привел он пример.

Такое короткое описание позволит людям понять, с кем можно говорить на какие темы и лучше запомнить кто есть кто. После этого организатор торжества не должен оставлять своих гостей со своими интересами, а попытаться начать разговор, обращаясь к кому-либо из гостей, заранее зная, что этот человек может заинтересовать публику любопытной историей.

К примеру, зная, что ваша приятельница недавно была в каком-то экзотическом месте, ее можно спросить: «Марина, в какой стране ты была в последний раз?» Наверняка, после этого люди захотят ей тоже задать несколько вопросов, так и сложится дальнейшая беседа.

При этом Васильев категорически не советовал говорить за столом на политические темы. «Как только речь зайдет о политике, ваши гости перессорятся. Это табу! Поверьте мне, у всех на все свое мнение. И если вы начнете их расспрашивать, кто за кого голосовал, какие проекты поддерживал, ваш обед приведет к очень плохому пищеварению. Гости к вам больше не вернутся», — прокомментировал ведущий.

По его мнению, беседа должна быть легкой, с хорошей долей юмора. Приятной обстановке способствуют расслабленная классическая музыка и горящие свечи.

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