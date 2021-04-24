Бывшая подруга Неймара рассказала о тайном свидании с Тимати

Никто из участниц шоу даже не заметил ее отсутствия.

Новая серия популярного шоу «Холостяк» началась неожиданно. Екатерина Сафарова, она же бывшая подруга футболиста Неймара, рассказала, что перед церемонией роз Тимати возил ее на тайное свидание.

Девушки были крайне удивлены этому заявлению, так как практически никто из участниц не заметил отсутствия Кати на вилле.

— Это было так неожиданно! Даже съемочная группа не успела сообразить, — рассказала Сафарова.

Тимати позвал Катю прокатиться на мотоцикле. Они пришли в автомагазин и рэпер попросил показать ему самый дорогой байк.

— Покупаю, — незамедлительно сказал Тимати, подвергнув Катю в шок.

— Зачем покупать? Он же такой дорогой! Ты купил мотоцикл ради того, чтоб меня на нем прокатить? Я просто в шоке! – не унималась Катя.

Сафарова призналась, что благодарна Тимати за все. По ее словам, рэпер сделал ее счастливой на 200%.

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