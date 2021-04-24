Ляйсан Утяшева в черно-белом платье с пышной юбкой в последний раз вышла на сцену «Танцев»

Ляйсан Утяшева семь лет посвятила шоу «Танцы». Она стала ведущей этого проекта, что дало ей большой толчок в карьере. Ранее была гимнасткой, поэтому ей нужно было набраться опыта в новой сфере. На глазах зрителей она стала менять образы и экспериментировать со стилем. Более того, участники проекта ее вдохновляли. Она похудела и создала свой коллектив «Болеро». В этом году зрители наблюдали за седьмым и последним сезонов танцевального шоу.

24 апреля в эфир вышел последний концерт, на котором был объявлен лучший танцор страны. Для такого торжественного случая Утяшева выбрала роскошное вечернее платье, которые сшили для нее. Она предстала на сцене в пышном черном наряде с двойной юбкой и шлейфом. Подъюбник белого оттенка был объемным и смотрелся, словно облако. Туфли на шпильке, прическа в ретро стиле и массивные сережки дополнили ее лук.

Ляйсан одна из первых обняла победителя, которым стал Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина. Она в этот день не сдержала слез.

«Для меня это не просто работа, это жизнь… семья, это особенные для меня люди… не поющие под фанеру, трудяги, сознательно выбравшие такое ремесло, часовые тренировки, разбитые колени, руки… но боли нет потому, что жива душа…они другие и их мало … это танцовщики …на это невозможно равнодушно смотреть!» — поделилась ведущая.

Поклонники пришли в восторг от образа Утяшевой. Многие одарили ее комплиментами. Финал проекта для многих стал зрелищным событием. «Тот финал, когда любой победитель, но Егор начал с победы и ею закончил», «Да!! Слезы! Радость за Лешу! Достойный победы», «Ваааау. Прям мурашки по коже. Досмотрела», «Какая вы красотка, как преобразились», — прокомментировали пост подписчики.

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